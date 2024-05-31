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教育

港大社科院長辭職 稱無關高層人事變動

【明報專訊】香港大學校務委員會近日陷入校政風波之際，校方昨再宣布高層人事變動。港大校長張翔昨晨致函社科院教職員和學生，宣布社科院長文鳴因「家庭原因」辭職。文鳴昨回覆本報表示，今年初已決定請辭，離任與近日港大高層人事變動的新聞「絕對沒有關連」，她衷心希望港大可健康地發展。據悉文鳴約兩個月前已辭職。

文鳴家庭原因決定離任

稱將來如背景合適或重返

文鳴昨書面回覆本報，她正離港出席內地會議。她提到一直享受在港的工作和生活，因家庭原因決定離任，為此感到非常遺憾（feel very sorry）。她續稱，今年初已決定請辭，強調與港大中央管理小組（SMT）最近人事變動的新聞「絕對沒有關連（absolutely not connected）」，她稱將來如有合適她背景的機會，將會重返。文鳴提到，她會永遠關心港大，並衷心希望看見港大健康、可持續及蓬勃地發展。

港大昨凌晨3時許向社科院教職員和學生發電郵，校長張翔宣布文鳴以家庭原因請辭，明年1月1日生效。

張翔感謝貢獻 下任全球招聘

張翔感謝文鳴由2022年起領導社科院，並貢獻大學。張稱，為確保社科院領導層可順利過渡，港大將全球招聘下一任院長，適時公布詳情。

文鳴本科畢業於北京大學，之後在美國芝加哥大學獲博士學位。她2022年接任港大社科院長，擅長的學術範疇包括人口健康研究、城市社會學、家庭社會學、兒童發展和移民研究。

港大近日有多項人事變動，包括周二校委會突然審議和通過最新9人副校長名單，即時生效；原首席副校長兼署理行政及財務副校長王于漸「降職」，轉為暫任副校長（大學拓展），首副一職由港大化學學者任詠華暫任。

港大招聘網頁所示，校方多個高層職位正公開招聘，涉及4個「副校長級」和3個「院長級」職務，包括首副、行政及財務副校長、副校長（大學拓展）和副校長（教學）；建築學院、文學院、牙醫學院的院長。

相關字詞﹕校委會 文鳴 香港大學

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