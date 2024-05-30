首爾論壇葉玉如獲邀 港唯一院校代表

晤韓通信部長 商合作機會

「首爾論壇 2024」本周二及三舉行，邀請全球知名學者及科技公司高層出席，其中葉玉如屬唯一的香港院校代表。她獲邀在論壇上發表特別演說，及在特別環節中談及大學如何協助社會應對新數碼時代所帶來的挑戰，並以科大為例，討論大學如何培育未來人才，以及如何透過知識轉移加快實驗成果轉化等。

其後，葉玉如與韓國科學技術信息通信部部長李宗昊會面，探討香港與韓國在創新科技領域的潛在合作機會。而在出席論壇前，葉玉如亦與科大協理副校長（知識轉移）金信哲到訪延世大學，與對方管理層會面，探討兩校在人才培育、聯合研究和創業活動方面的合作機會。

葉玉如表示，韓國與香港有很多共通點，兩地既擁有優秀的大學，亦積極推動人工智能和生物科技等領域的研究，以成為全球創新科技的領航者。她認為兩地大學在促進知識交流及合作方面有很大的發展空間，盼合作加快區內的創科發展。

科大現與10多間領先韓國機構在學術交流和研究方面有合作關係，當中科大6間初創公司以韓國為總部，合共吸引超過1.1億美元的投資資金。