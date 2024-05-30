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教育

愉景灣中學校網歸中西區 議員質疑不公 蔡若蓮：安排不變

【明報專訊】現時坪洲和愉景灣的兩間小學，同屬「離島區99小一學校網」，惟對應的升中學校網則分別是離島及中西區，有議員稱「引起家長的不滿和造成不公平競爭」。教育局長蔡若蓮表示，考慮愉景灣一帶的陸路交通運輸網絡，當區小學的升中學校網為中西區的安排「現階段維持不變」。

蔡稱考慮當區交通運輸網絡

根據「小一學校網小學名冊」，現時「離島區99小一學校網」內，包括坪洲的聖家學校及位於愉景灣的聖公會偉倫小學。蔡若蓮昨回覆立法會議員書面質詢表示，聖公會偉倫小學在1993年創校時，愉景灣的公共交通設施只有往返中環的渡海小輪，「基於公共交通的限制和預期愉景灣短期內不會興建公營中學」，才將該校的升中學校網訂為中西區。

至於聖家學校，蔡若蓮則稱，自1978年實施中一派位以來，坪洲已有渡輪往返其他島嶼，因此該校的升中學校網按既定原則屬於離島區。

蔡若蓮又說，局方規劃升中學校網時會考慮各區學位供求情况、學校類別的分佈、學校位置和相關的交通配套，以及一貫的學位調撥模式等因素，確保每區學位有足夠的供應和增加家長的選擇，並盡量平衡及照顧不同持份者的關注及需要。

提出質詢的民建聯選委界別議員郭玲麗表示，坪洲和愉景灣的小學升中學校網分別屬於兩區，引起家長不滿及造成不公競爭，並關注局方會否檢討兩間小學的升中學校網是否合適。

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