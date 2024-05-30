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教育

學界創科展120隊入圍 手機App監測吊船安全

【明報專訊】全港最大型學界創科比賽「香港創科展」將於下周六舉行，今年共有120隊本地中小學師生隊伍入圍，部分團隊的入圍發明盡顯創新意念之餘，亦充滿關愛。近年本地工業意外頻生，有學生隊伍發明用於吊船工作的實時監測系統連手機應用程式，冀改善高空工作人員的安全；亦有隊伍受電影《白日之下》影響，加強研發協助長者穿褲裝置的決心，冀藉發明維護長者尊嚴。

來自德蘭中學的初中生陳靖恩、陳依楠、鄭思穎和勞星蕊，研發針對吊船工作的實時監測系統和手機應用程式，名為「銅『舟』共存」的發明具有三大監測功能，包括扣上安全帶才容許吊船啟動、吊船重量超出上限或傾側超過14度會發出聲響。當中重量上限暫預設為250公斤，可按需要調節。

同時，地面的監察人員和吊船工人可安裝相關手機應用程式並連接裝置，萬一遇上違規情况，應用程式會向用家發出警告；若吊船工人遇上中暑、跌倒或損傷等意外，可透過應用程式呼救，地面人員會接獲通知，系統同時自動致電警方。

初中生研長者著褲裝置

受《白日之下》啟發 加強創作決心

天主教培聖中學的初中生楊俊彬、何悅晴和徐煒信發明「除除善友」，冀利用機械裝置，幫助行動不便長者穿褲。用家先用兩旁衣夾固定褲頭，再按下降按鈕，把褲放在地上，然後把長者腳放在褲管內，接着按上升的按鈕調整褲的高度；裝置亦設限速器，可因應長者靈敏度調節。何悅晴認為，長者要他人代勞穿褲，存私隱問題，希望發明帶給長者尊嚴，「不止是一件實用的科技產品，同時亦給予長者尊重和關愛」。

負責教師陳凱詩稱，團隊去年10月起研究樂齡科技產品，在蒐集資料時，發現一篇講述護老院長者在天台洗澡的報道，令他們萌生作品構思，後來她向參賽學生播放電影《白日之下》宣傳片後，學生隨即問「有什麼能幫忙」，加強他們的創作決心。

香港創新基金主辦的第三屆「香港創科展」將於下月8日至9日在香港會議展覽中心舉行，屆時會展出入圍作品，公眾可經網上登記免費入場，同時比賽設「最受歡迎大獎」，現場觀眾可投票選出心儀作品，結果將於9日的頒獎典禮公布。

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