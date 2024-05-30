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2024年5月30日星期四
常識天下 第318期
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世界有話題：天災來臨
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【明報專訊】最近世界氣象組織（WMO）發表的《2023年亞洲氣候狀况》報告，指2023年出現的天災中，亞洲最為嚴重。天災會變得嚴重，與氣候變化息息相關。
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