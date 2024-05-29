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教育
2024年5月29日星期三
Smarties' Power English 第411期
學生國歌聲中擾秩序 梁省德中學校本處理
教局教家長支援子女 警惕潛在精神疾病警號
十大傑青接受提名
文文百貨：健身健心
健身鍛煉必修課
粵語地雷：忌諱的流傳——從地雷到地雷之上
視聽之娛：「當電影太短，就加插一個夢。」——讀《布紐爾睡午覺》
詞中物：偶然與想像的力量——鄭政恆〈中途站與黑鳥〉
文字發酵：填字遊戲
填字遊戲：參考答案
Talk of the town：Tree Management in Hong Kong
Talk of the town：Greening Hong Kong
Answer：Talk of the town
Grammar：Turn
Answers：Grammar
Answers：Grammar
【明報專訊】■Gear up
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教局教家長支援子女 警惕潛在精神疾病警號
十大傑青接受提名
文文百貨：健身健心
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粵語地雷：忌諱的流傳——從地雷到地雷之上
視聽之娛：「當電影太短，就加插一個夢。」——讀《布紐爾睡午覺》
詞中物：偶然與想像的力量——鄭政恆〈中途站與黑鳥〉
文字發酵：填字遊戲
填字遊戲：參考答案
Talk of the town：Tree Management in Hong Kong
Talk of the town：Greening Hong Kong
Answer：Talk of the town
Grammar：Turn
Answers：Grammar
學生國歌聲中擾秩序 梁省德中學校本處理
教局教家長支援子女 警惕潛在精神疾病警號
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視聽之娛：「當電影太短，就加插一個夢。」——讀《布紐爾睡午覺》
詞中物：偶然與想像的力量——鄭政恆〈中途站與黑鳥〉
文字發酵：填字遊戲
填字遊戲：參考答案
Talk of the town：Tree Management in Hong Kong
Talk of the town：Greening Hong Kong
Answer：Talk of the town
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