教局教家長支援子女 警惕潛在精神疾病警號

《家長教育課程架構（中學）》（下稱中學架構）設4範疇，其一範疇為「促進青少年健康、愉快及均衡的發展」，附有示例包括簡報、家長筆記，當中討論如果子女因感情問題而自殘，家長可如何理解和支援，包括尋求專業人士幫助，並帶領子女寫下痛苦和不快的情緒（見表）。

中學架構提到，青少年常見精神健康問題的徵狀包括持續悲傷或絕望、煩躁和易怒、難以專注、出現無法控制的擔憂和焦慮，以及缺乏動力和興趣。架構中呼籲家長如發覺子女睡眠欠佳、體重下降、違反規則、拒絕上學，以及出現自殺念頭勿掉以輕心或獨自承擔，舉例可找學校教師和學校社工支援。

架構又指出，至少一半的青少年精神健康狀况未被診斷或未獲治療，因此家長應學習及早識別，「如青少年出現多種持續並影響日常功能（如學業成績或社交活動）的徵狀，便應尋求醫療專業人員的全面評估」。

架構亦教導家長以3種同理心，與青少年子女相處。其中可以使用「情感同理心」，與子女的情緒產生共鳴，舉例可向子女說「你一定為明天的考試感到很緊張吧。我也為你感到緊張和壓力很大」。另一「認知同理心」講求從子女角度看事物，家長可說「如果我是你，我也會認為老師很吝嗇」。至於「共感行為」則透過具敏感度的反應表現出同理心，例如家長可說「我看得出你這幾天心情不好，所以我會盡力讓你有更多獨處的時間，不被打擾」。教育局下月將舉辦3場簡介會，向持份者介紹中學架構。