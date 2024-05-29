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教育

學生國歌聲中擾秩序 梁省德中學校本處理

【明報專訊】近日網上流傳一段學生擾亂課堂秩序的影片，一名女學生上課期間擅離座位，走到女教師身前單膝下跪佯裝求婚，其後在國歌聲中多次踢枱及站上桌椅。涉事的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學昨表示，事發後已即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為及教師的上課情况，作適當輔導及教育。

影片近日在網上傳播，片中一名穿體育服的女學生在上課期間擅離座位，手持水樽及馬桶玩具裝飾，走到女教師身前單膝下跪佯裝求婚，班內有學生起哄並高呼「咀佢」。女教師多次要求學生「不要再玩」、「不要再噴水」及「行番埋位」等，企圖制止學生行為但不果。其後有人播放國歌，女學生在國歌聲中多次踢枱並站上桌椅，有學生哄堂大笑。

位於荃灣的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學昨證實，影片屬該校去年10月底的課堂情况，但未回應涉事學生有否特殊學習需要（SEN）、所屬級別等。校方稱，學校一直致力教導同學校訓「省善修德」的精神，盼他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，將續竭盡所能教導學生，「讓他們在安全和平靜的環境中學習」，盼各界給予時間及空間，並支持學校。

教育局昨回覆稱，涉事中學已按校本機制跟進，局方亦已責成學校須嚴肅處理，並要求學校提交詳細報告。

教局倡盡早為學生訂訓輔計劃

局方亦建議，學校盡早為學生制定個人化的訓輔計劃，加強教導他們正確的價值觀和正面思維，以及與人相處應有的態度等，並與家長保持緊密聯絡，培養學生成為守法守規和負責任的良好公民。

退休校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，片中女學生一度站在桌椅，一旦跌倒或碰撞到其他學生，或危及人身安全，認為倘教師無法單獨應對學生行為「就一定要求助」，舉例可派班長或相熟學生到隔壁班房尋求協助。他續稱，當課堂上有學生行為失控、出言侮辱等，教師應先管理課堂秩序，「繼續講課也沒意思，即使教完手上的教學材料，學生也不會學到」。

張續稱，教師事後須了解涉事學生搗蛋的動機，「究竟是百厭頑皮，抑或是具特殊學習需要」，但指每間學校校情不同，單憑影片亦難窺探內情，相信涉事學校會按校本及學生狀况跟進並作適當懲處，「沒有教師、沒有學校會坐視不理」。

張勇邦籲趁機教尊重國歌

至於課堂上另有學生播放國歌，張勇邦則稱，不論最終是否「要拉、要鎖、要罰」，學校也須趁此機會教曉學生尊重國歌，「如果將國歌用在不恰當的場面，肯定有問題」。

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