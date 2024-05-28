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教育
2024年5月28日星期二
星笈中文 第133期
應用學習科考生創新高 校長：「遜傳統科」觀念將過時
特殊校獲資助 設計不同主題教室
學人類預測下一句 納理大AI訓練
書到用時：吶喊聲中的絕望和希望
重讀魯迅的必要——理解國民的劣根性
朱sir教寫作：7方法 改善「表達」
做一做：參考答案
朱sir教寫作：修辭關乎文章結構
做一做：參考答案
【明報專訊】（１）：
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重讀魯迅的必要——理解國民的劣根性
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