特殊校獲資助 設計不同主題教室

根據《特殊學校概覽》，恩慈學校屬中度智障兒童學校。李岳駿以初小「探索」元素為例，校方鼓勵學生自主探索環境，培養他們主動學習，他們可在教室嘗試觸覺、視覺等探索，又指教室另設休閒區，供學生消閒及紓緩情緒。至於在高小教室，校方營造讓學生協作和溝通的學習環境，並讓學生在休閒時間與同學一起角色扮演、參與群體遊戲等。

李續說，初中核心學習元素則為「創意」，教室放置不同學習資源，讓學生在音樂、視覺藝術等範疇發揮創意；此外，教室設多元化的學習牆壁、繪畫板、積木牆等配套，「致力為智障生帶來豐富多彩的學習經歷及創設自主學習的環境」。

另設彈性座椅緩專注不足

校方表示，智障學生認知能力受限、專注力較弱，指學生如果同時患智障、專注力不足及過度活躍症，「其覺醒狀態更容易處於不平穩狀態」，校方推動「一班一彈性座椅」計劃，在職業治療師評估後，安排有需要學生在課上坐彈性座椅，可加強專注，並達至平衡的覺醒狀態。