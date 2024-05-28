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教育

應用學習科考生創新高 校長：「遜傳統科」觀念將過時

【明報專訊】教育局正積極推廣職業專才教育，包括在高中推展應用學習（Applied Learning，ApL）課程。考評局數據顯示報考ApL的學生人數正呈升勢，今年有7542人報考，按年升近九成（88%），亦創中學文憑試（DSE）以來新高。學友社指今屆DSE首以公民科取代通識科，騰出課時，不少人因此選修多一科，但估計修讀ApL人數已到高峰。有中學校長說，ApL課程更切合未來社會需要，認為ApL遜於傳統學科的觀念將「愈來愈過時」。

ApL在高中推行，不設公開試，由課程提供機構評估學生，「達標」或以上成績會列於DSE證書上。據考評局報考統計資料，截至去年12月15日，今年DSE有7542名日校考生報考ApL科目，佔日校考生17.4%，比對首屆DSE有5090人（7.2%）報考，今年報考人數及佔比均創新高（見表）。今年度最受歡迎的ApL科目為「甜品及咖啡店營運」，有875人報考，佔整體11.6%；其次為733人（9.7%）報考的「服務業專業英語」。

學友社料人數已到高峰

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，今屆是DSE公民科取代通識科的首屆，不少人選修多一科，報考ApL者按年大升。他稱，愈來愈多學生選修有助改變家長觀感，「始終不再是另類、少數，他日亦可銜接應科大」。但他認為，ApL認受度始終未如傳統學科，舉例ApL的最佳成績「達標並表現優異（II）」，只視作DSE第4級或以上成績，相信較重視學術成績的學校或不會開辦，成績優異的學生亦傾向讀DSE傳統選修科，估計今年ApL報考人數已到高峰。

天主教慈幼會伍少梅中學約70%中六生選修「多媒體故事」等ApL，校長李建文表示，學校盡量提供「全香港最新」的課程讓學生掌握未來所需技能，認為坊間指ApL遜於傳統學科的觀念將「愈來愈過時」。

宣道會陳朱素華紀念中學2022年起開辦3科ApL，約四成高中生選修。校長鄺永燊亦指出，高中核心科改革後騰出課時，讓學生選修多一科，學校考慮學生的學習需要，決定開辦ApL，學生普遍按能力、興趣及課程認受選修，「不是選修ApL就一定是成績較弱的學生，也有成績好的學生因興趣選讀ApL」。

教育局昨回覆表示，開辦ApL的學校有增加趨勢，指2023至25年度有398間中學開辦。局方上月底致函邀請中學開辦ApL，稱最新在2025至27年度，已批核55個ApL課程供選擇。

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