浸大視藝畢業展 細味漂泊酸甜苦辣

展品涵蓋不同藝術媒介，例如繪畫、雕塑、攝影、水墨畫、裝置藝術、行為藝術等，浸大表示，每件作品都反映應屆畢業生的藝術歷練與成長。展期為6月1至23日。

舊衣喻接受過去傷口

水墨紙本呈現漂泊中寧靜

浸大指展品之一《撫癒》由舊衣服、棉花、地毯製成，作者許齡心認為舊衣服就像一群人的聚集，包含不同主人的故事，也體現一種平靜和接受過去傷口的感覺，透過與這些物體的互動，就像回憶自己的悲傷時刻，「透過分享彼此的溫暖和共有的傷口來找到安慰」，又稱觸摸或握住這些物體，讓人連結，以減輕孤獨感。

另一展品《漂流木》是水墨紙本，作者梁芷榕指人生旅程中，人們都坐在自己的漂流木上，在浩瀚的海洋中漂泊，「柔和的光線投射在水面上，波浪持續高低起伏」，並以作品帶出「即使仍在漂泊，那刻卻是寧靜，安穩，和諧的」。

由何浩桓創作的《花崗岩上II》，利用花崗岩、鋼鐵、混凝土製成。作品簡介提到「花崗岩支撐和構成我們站立之地，提醒着我們在這土地上所珍視的價值」。