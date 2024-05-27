調查：睹網絡欺凌近半旁觀 兩成中學生曾遭欺負 40％曾萌死念

逾半曾網絡欺凌同學朋友

香港路德會社會服務處轄下生命教育工作小組今年1月9日至2月9日做問卷調查，獲777名中學生回覆。結果顯示162名受訪者（20.9%）曾遇網絡欺凌，例如被帖文或投稿嘲笑、指摘、攻擊或侮辱，同時逾半受訪者（53.1%）表示曾對朋友或同學做至少一項網絡欺凌行為。24.1%被欺凌的人沒採取任何行動。調查顯示40.7%（66人）被欺凌的人曾產生自殺念頭。

調查又發現，當學生看到朋友或同學在網上被人欺凌，44%受訪者選擇袖手旁觀，他們覺得別人被欺凌與自己無關。調查亦問及，如中學生遇網絡欺凌，希望如何獲支援，49.2%人期望欺凌者意識到自己的行為令他人帶來創傷（見表）。

中四生Apple（化名）曾在學校討論區被匿名惡意攻擊，罵她有「公主病」和濫交。她憶述當時害怕朋友誤信流言跟她絕交，曾想過輕生，「覺得自己連這種小事情都解決不了，人生還有何意義？」當時Apple身邊沒有相熟社工，亦憂慮告訴父母後會被禁止上網，因此沒有求助。

機構籲旁觀者申援手

生命教育工作小組表示，青少年受欺凌而尋求他人支援協助是十分正常，當受害者願意求助時，可找家長、老師、學校、社工及警方等有效第三方協調；生命教育工作小組又指出，網絡欺凌中有不少旁觀者，建議學生察覺有朋友懷疑被網絡欺凌時主動支援，受害者父母亦應定期關心子女，留意他們會否有異常失落或擔憂。