明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

調查：睹網絡欺凌近半旁觀 兩成中學生曾遭欺負 40％曾萌死念

【明報專訊】欺凌行為常見於校園生活以至網絡世界。香港路德會社會服務處昨發布問卷調查結果，反映兩成中學生受訪者（20.9%）曾遇網絡欺凌，四成（40.7%）被欺凌者曾萌生自殺念頭。調查亦發現44%人選擇袖手旁觀，服務處認為旁觀者比例非常高，而他們對防止欺凌惡化很重要，呼籲如察覺朋友被欺凌，應主動支援；如學生被欺凌，可向第三方包括師長、社工、學校或警方求助。

逾半曾網絡欺凌同學朋友

香港路德會社會服務處轄下生命教育工作小組今年1月9日至2月9日做問卷調查，獲777名中學生回覆。結果顯示162名受訪者（20.9%）曾遇網絡欺凌，例如被帖文或投稿嘲笑、指摘、攻擊或侮辱，同時逾半受訪者（53.1%）表示曾對朋友或同學做至少一項網絡欺凌行為。24.1%被欺凌的人沒採取任何行動。調查顯示40.7%（66人）被欺凌的人曾產生自殺念頭。

調查又發現，當學生看到朋友或同學在網上被人欺凌，44%受訪者選擇袖手旁觀，他們覺得別人被欺凌與自己無關。調查亦問及，如中學生遇網絡欺凌，希望如何獲支援，49.2%人期望欺凌者意識到自己的行為令他人帶來創傷（見表）。

中四生Apple（化名）曾在學校討論區被匿名惡意攻擊，罵她有「公主病」和濫交。她憶述當時害怕朋友誤信流言跟她絕交，曾想過輕生，「覺得自己連這種小事情都解決不了，人生還有何意義？」當時Apple身邊沒有相熟社工，亦憂慮告訴父母後會被禁止上網，因此沒有求助。

機構籲旁觀者申援手

生命教育工作小組表示，青少年受欺凌而尋求他人支援協助是十分正常，當受害者願意求助時，可找家長、老師、學校、社工及警方等有效第三方協調；生命教育工作小組又指出，網絡欺凌中有不少旁觀者，建議學生察覺有朋友懷疑被網絡欺凌時主動支援，受害者父母亦應定期關心子女，留意他們會否有異常失落或擔憂。

相關字詞﹕中學生 網絡欺凌

上 / 下一篇新聞