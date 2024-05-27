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教育
2024年5月27日星期一
智學公民 第093期
調查：睹網絡欺凌近半旁觀 兩成中學生曾遭欺負 40％曾萌死念
浸大視藝畢業展 細味漂泊酸甜苦辣
港大研究：統一框架解釋行星極光 助改善太空天氣預報
公民點對點：豪雨襲港 事關暖化
公民點對點：提升防洪 未雨綢繆
解讀關鍵詞：熱浪Heatwave
快問快答：的士再加價 倡打擊白牌車
法治教育：兒童權利
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公民挑戰題
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趣學STEAM：躲避盤人人可練
趣學STEAM：溝通策略處理摩擦
新聞解碼：香港看不到極光
科學家的故事；神奇的金納米粒子
公民點對點：提升防洪 未雨綢繆
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【明報專訊】水浸在港時常發生，2023年9月世紀暴雨令多區水浸，渠務署以「500年一遇」形容當時雨量，稱超出當時設計容量，承諾進一步提升本港防洪能力，減低各區水浸風險。
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