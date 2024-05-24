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教育

68%直資校擬加學費 凍費19年女拔：2000元增幅合理

【明報專訊】不少直資學校下學年擬加學費，教育局昨稱接獲54份申請下學年（2024/25）「調整學費」，佔約68%直資學校，高於去年同期約61%及2022年約48%，正審批申請。傳統名校拔萃女書院由津校轉直資的19個學年來，學費維持每年3.8萬元，正申請加2000元。校方稱現今物價已非19年前水平，加幅合理。另外，約520間（70.3%）參加幼稚園教育計劃的幼稚園，擬下學年加學費。

聖保羅男女申加價一成

校方稱家教會支持

教育局昨公布，截至本月中接獲54份申請「調整學費」，佔直資學校約68.4%，以及25份不調整學費的通知書。多間傳統名校申請加學費（見表），其中聖保羅男女中學及其附屬小學均申請加逾一成學費，每學年中一學費擬增至79,700元，小一學費擬增至77,800元。聖保羅男女中學公共關係部昨回覆稱，營辦成本持續上升令學校面對不少壓力，加學費為維持低師生比例、提升校園基礎設施等，已諮詢中小學家教會，獲會方支持。

拔萃女書院自2005/06學年轉以直資模式營運以來，學費每年維持3.8萬元，現正申請增加5.3%至4萬元。女拔發言人昨日回覆本報稱，過去19年來不曾加學費，有賴校長劉靳麗娟「持家有道、審慎理財」，才能維持學校課程、課外活動以至設施、設備的質素，認為現在是合適時機加學費，「現在物價與19年前相比完全不是同一回事，（加幅）在直資學界間亦是合理的調整」。

拔萃男書院中一學費亦將加價，擬增3.51%至每學年59,860元；其附屬小學的小一學費，亦擬增3.5%至每學年55,000元。男拔昨回覆稱，加學費已獲中小學部家教會理解及同意，學費將支持課程發展需要、改善課室及其他硬件設施。

指加價維持低師生比

直資議會：津貼未全覆蓋

直資學校議會主席陳狄安表示，直資學校普遍基於辦學成本上升而擬增加學費，其中不少學校的教師普遍多於津貼學校編制，當局津貼未能完全覆蓋，為維持低師生比，需要增收學費。他又解釋，復常後學界陸續復辦不同課外活動，包括內地、海外遊學團，各項目的報價上升不少，「旅遊巴已很高價，機票更是貴了很多」。

另外，教育局截至本月中收到約520間幼稚園申請下學年加學費，佔約740間參加幼稚園教育計劃的幼稚園約70.3%，比對去年同期約480間申請加學費，現時按年多約8.3%。至於沒有參加幼稚園教育計劃的學校中，140間申請下學年加費，一間申請減學費，局方正審核申請。

相關字詞﹕學費 拔萃女書院 直資學校

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