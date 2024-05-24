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教育
2024年5月24日星期五
中華小學堂 第030期
68%直資校擬加學費 凍費19年女拔：2000元增幅合理
教局設輔導熱線 應對校園欺凌
科大副校陳志民10月過檔嶺大
大觀園：鼓勵的力量
大觀園：中三生蒐羅金句 網上分享助人自助 打氣話「急救」心靈
閱讀文言：當眾落面——尹鐸愛君
參考答案
博看世界：進擊的韓文
有價講：一枝竹仔會易折彎——談團結
時事中文：「叫化雞」哪裏來？
奇趣中華：夏蟲不可以語冰
講故事：沒有電怎麼辦？
時事中文：「叫化雞」哪裏來？
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【明報專訊】「叫化雞」是傳統名菜，武俠小說有著名角色擅煮叫化雞，民間流傳清朝乾隆皇帝也愛吃。現今也能在餐廳菜單找到這道菜，可是最近卻有遊客買到吃不到。
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