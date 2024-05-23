試卷考前誤載教學平台 港大地理系32人重考

港大地理學系昨回覆時確認涉事課程是GEOG3422，翻查校網，該科為「Contemporary Urban Transportation Issues（當代城市的交通問題）」，評核內容包括考試及作業兩部分，其中兩小時的考試佔課程60%成績。

社交平台用戶發文

指教授責學生未通知誤泄題

社交平台Threads有用戶本月初發文，附上港大地理學系向學生發放的電郵截圖，內文提到涉事科目的試題早於考試前錯誤地上載（mistakenly put up）至教學平台Moodle，安排學生重考。該用戶日前再發文，不滿該科教授反過來怪責學生未通知他錯誤泄露試題，同學們「勁嬲」。

都大亦泄試題 改功課評核

另外，自資院校都會大學教育及語文學院亦發生試題外泄。有教師本月1日，即考試前一天，誤把試題當成模擬試題傳送予全班19名學生。都大昨回覆稱，學院在事發後已即時以電郵諮詢學生替代方案，由於有學生已離港未能重考，遂改以功課形式（take-home assignment）評核學生，引述所有同學亦一致同意安排，並已提交功課；校方提醒教師須格外小心，避免同類事件再發生。