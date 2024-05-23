故障「監考易」兩度壓測 高實際流量不足一半

下屆停用否 考評：正調查提改善建議

本報昨查詢考評局來年中學文憑試（DSE）會否停用系統，考評局重申專責小組正調查，制訂改善建議適當跟進。

蔡若蓮昨回覆立法會議員李浩然質詢時稱，考評局專責小組料最快下月完成初步調查工作，包括壓力測試的方式、結果和跟進工作。

蔡續稱，考評局按今年DSE預計涉及2000多名監考員、5萬多名考生、動用500個試場的運作需要，分別在去年1月和今年1月測試系統負載，兩次均由承辦商以電腦模擬約3000名監考員、7萬名考生和最多600個試場使用系統。考評局秘書處測試前審視過承辦商提交的負載測試計劃書及設計流程圖，測試後「接納系統已完成有關測試」。

翻查報道，考評局資訊科技主管崔兆斌上月回應事故時稱，系統按一般程序及標準測試，「毋須第三方測試」。方保僑昨向本報說，相信考評局正式推出監考易程式前，未清除系統錯誤（bug），指問題在於考評局沒尋求第三方做壓力測試，「你成日用自己標準做測試，唔係你話得就得，第三方可以模擬你想像不到的情况」。

專家：第三方可測未曾想像情景

「PESS2（第二代公開考試支援系統）」包括「監考易」和「報到易」兩個程式，分別供監考員核實考生身分和讓考生自行簽到等，亦設試場主任平台監察考試運作。因應「監考易」系統故障，不少教師不滿要改為較為耗時的人手點名，考評局在DSE期間宣布停用該程式。