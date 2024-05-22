4在美研究學者包攬3邵逸夫獎

研基因編輯抗貧血 雙傑獲醫學獎

邵逸夫獎理事會理事陳偉儀表示，現時乙型地中海貧血患者依靠輸血治療，做法麻煩且可能釋放及累積過多血紅素中的鐵質，引致其他身體問題。他說，相關基因編輯不涉道德問題，因編輯基因不會遺傳，相信待技術發展成熟，可降低治療費用，完全取代輸血治療。

本年度天文學獎得主是美國加州理工學院教授史里尼瓦斯．庫爾卡尼（Shrinivas R. Kulkarni），表彰他建造帕洛馬瞬變工廠（PTF）及其後繼者史維基瞬變探測器（ZTF），透過每兩天掃描一次北半球天空，並使用自動軟件分析及通報數據，令人類發現及理解如極亮的超新星等「天文瞬變」（維持一秒至數年的天文現象）和變化源。

數學科學獎得主是美國普林斯頓大學講座教授彼得•薩納克 （Peter Sarnak），他將數論、分析學、組合學、動力學、幾何學及譜理論結合，發展出薄群的算術理論及仿射篩法。

邵逸夫獎於2004年起頒發，每個獎項獎金120萬美元。