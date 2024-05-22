中小內地考察22路線 19團扣連國安教育

手製兵馬俑 悟「承傳中華文化責任」

通函列明各行程的學習重點及與課程相關之處。22個行程中，19個的學習內容扣連《國安教育課程框架》。以西安4天團為例，到訪地點包括秦始皇帝陵博物院，高小生可參與手工製作兵馬俑體驗活動，藉此了解當中民俗、藝術、軍事等意義，明白愛護中華文化是國民應有責任，通函稱出所學與小學中文科、國安教育相關。

至於未列明涵蓋國安教育學習內容的考察團中，以惠州兩天團為例，行程包括到訪惠東海龜國家級自然保護區，讓高小生培養關注瀕危物種和保育意識等；另一廣州兩天團可參觀廣州十三行博物館，讓小四至中三生認識昔日廣州作為對外貿易港口的重要。

兩公司承辦 一合約逾1.3億

翻查教育局「已批准訂立的合約公告」，今次22個考察團由華暢東方文化國際交流有限公司及和富社會企業有限公司承辦。華暢負責10條路線，合約價值逾1.3億元，多為省外團；和富負責12條，合約價值約8770萬元，以省內團為主。

不少官校在校網分享過往「同根同心」計劃交流經驗。將軍澳官立中學表示，上月全級中三生參加「深圳藝術文化探索之旅」，到訪包括華僑城創意文化園，「學生能親身體驗深圳的文化氣息」，並到訪觀瀾版畫村欣賞版畫，感受鄉村風情。香港南區官立小學今年1月在校網發文，分享該校參加「佛山嶺南文化」行程，包括參觀佛山祖廟，觀賞嶺南古建築風格。

去年《施政報告》提出預留足夠名額予所有公帑資助學校學生，在小學及中學每階段北上交流最少一次。局方稱學生可自願參加「同根同心」，校方應鼓勵未曾到內地交流的學生參加。