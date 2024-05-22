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教育
2024年5月22日星期三
Smarties' Power English 第410期
中小內地考察22路線 19團扣連國安教育
4在美研究學者包攬3邵逸夫獎
理大研究指印傭被孤立 語言礙認識權利
食樂有味：離別的飲食
食樂有味：臨別相聚，吃什麼好？
文言基建：〈為學〉彭端淑
文言基建參考答案
視聽之娛：屎路上的緣分
詞中物：讀池荒懸 〈長髮——聽《流波曲》有感〉
粵學粵趣：懵盛盛
Talk of the town：Reclaim Ha Wan Tsuen
Talk of the town：Reclaiming for development
Talk of the town Answers
Comic：Respiratory system
Horizon：Mind-blowing restaurant experiences
Horizon Answers
Comic：Respiratory system
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【明報專訊】The Smarties are discussing some fun facts.
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中小內地考察22路線 19團扣連國安教育
4在美研究學者包攬3邵逸夫獎
理大研究指印傭被孤立 語言礙認識權利
食樂有味：離別的飲食
食樂有味：臨別相聚，吃什麼好？
文言基建：〈為學〉彭端淑
文言基建參考答案
視聽之娛：屎路上的緣分
詞中物：讀池荒懸 〈長髮——聽《流波曲》有感〉
粵學粵趣：懵盛盛
Talk of the town：Reclaim Ha Wan Tsuen
Talk of the town：Reclaiming for development
Talk of the town Answers
Comic：Respiratory system
Horizon：Mind-blowing restaurant experiences
Horizon Answers
中小內地考察22路線 19團扣連國安教育
4在美研究學者包攬3邵逸夫獎
理大研究指印傭被孤立 語言礙認識權利
食樂有味：離別的飲食
食樂有味：臨別相聚，吃什麼好？
文言基建：〈為學〉彭端淑
文言基建參考答案
視聽之娛：屎路上的緣分
詞中物：讀池荒懸 〈長髮——聽《流波曲》有感〉
粵學粵趣：懵盛盛
Talk of the town：Reclaim Ha Wan Tsuen
Talk of the town：Reclaiming for development
Talk of the town Answers
Horizon：Mind-blowing restaurant experiences
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