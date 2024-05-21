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教育

佛聯會小學推師生禪修 建精神健康安全網

【明報專訊】社會關注校園精神健康，香港佛教聯合會7間會屬小學下學年起將推出「精神健康急救課程」，讓全體教師和家長免費修讀為期兩日的課程，為學生精神健康提供第一度防護網，當他們精神受困擾而未獲得專業支援前，提供適當支援或尋求社區資源適切介入，預計8000名師生和家長受惠。課程由香港心理衛生會開辦，完成後可獲頒發國際認可證書。

預計8000師生家長受惠

完成課程獲國際認可證書

佛聯會於今年4至5月試辦「教師精神健康急救課程」，由註冊精神健康急救導師、國際生涯發展諮詢師暨認可創傷心理治療師李芊澄主講，讓屬下小學的教師學習精神健康急救重點，並加強於日常教學或處理學生或家長問題時的技巧和信心。該會表示，由於課程切合需要，決定擴展至7間會屬小學的教師和家長。

全期課程兩天四節課、每節3小時，參與的教師和家長若全數出席及測驗合格，將獲頒發澳洲「精神健康急救國際」認可的證書。課程教導家長和教師識別精神健康問題徵兆，例如情緒變化、社交隔離、學習困難和注意力不集中等，並學習提供適當情感支持和協助。課程亦涵蓋相關資源和專業支援，例如學校輔導、心理諮詢、精神健康專業人員等，並鼓勵建立支持網絡，分享經驗、資源和實踐。

佛聯會會屬小學校長會副主席兼佛教林炳炎紀念學校校長許定國稱，身心健康和學習成績有密切關聯，家庭和學校提供良好的精神健康環境，有利學生得到有效學習及成果。他稱當學生身心狀態良好時，更能專注學習，提高學習效果和記憶力。

相關字詞﹕精神健康

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