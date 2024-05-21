明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

DSE經濟科改革 只答必修範圍可獲5級

【明報專訊】教育局本月先後公布高中中史科、倫理與宗教科改革內容，昨宣布高中經濟科課程內容有改動，並「微調」中學文憑試（DSE）分數佔比，不再要求學生必答「選修單元」，只答必修部分也有機會獲第5級。局方表示旨在「騰出空間專注學習必修部分」，首批受影響是2025/26年中四生（應考2028年DSE）。有教師預料，成績較好的學校會繼續鼓勵學生回答選修的題目，以爭取機會奪高分。

多個高中選修科的課程或評核細節面臨改革。局方昨日致函中學公布「高中經濟科優化措施建議」，並在同一通告邀請學校做問卷調查交意見，下月17日或之前交回，包括問學校是否同意改動、預視有何困難。局方本月和下月舉辦兩場簡介會。

通函提到，2028年起，DSE經濟科卷二分數比重有變（見表）。該卷設甲部、乙部和丙部，教育局由2025/26年中四級起，不再要求學生在兩個「選修單元」中選擇其一作答。

教師稱不等於成績封頂5級

有教師表示，按「拉curve」制度，獲評第5級的考生中，最佳約30%人可獲評為5*，最優異約10%人可獲5**，通函指出只答必修部分可獲第5級，不等於「最高可獲第5級」。

中華傳道會劉永生中學副校長兼經濟科主任盧維中昨向本報說，該校成績不俗，不擬放棄卷二選修單元部分，新措施或影響其他組別較低，學生成績較弱的學校，以達至局方讓該批學生集中學習必修部分的原意。

修訂課程內容 學校歡迎

另外，教育局通函亦列出課程內容修訂建議，例如在「國際貿易和金融」課題上，新增學生需要掌握國際收支平衡表的組成部分（經常帳戶、資本帳戶和金融帳戶）。

盧維中歡迎教育局從善如流修訂課程內容，補充現有課程不足，舉例於必修的「宏觀經濟問題和政策」課題中，新增列明學生需要掌握「自然失業率」（包括摩擦性失業和結構性失業）概念。他稱過往教學時，學生未必明白「充分就業」的意思，以為等於零失業率，「其實任何時間總有人在求職，是正常現象」，所以教導失業概念時，須同時教學生自然失業率。翻查現行課程指引，以3部分教導「失業」概念，包括失業的意思、就業不足的意思和失業的代價。

相關字詞﹕教育局 經濟科

上 / 下一篇新聞