DSE經濟科改革 只答必修範圍可獲5級

多個高中選修科的課程或評核細節面臨改革。局方昨日致函中學公布「高中經濟科優化措施建議」，並在同一通告邀請學校做問卷調查交意見，下月17日或之前交回，包括問學校是否同意改動、預視有何困難。局方本月和下月舉辦兩場簡介會。

通函提到，2028年起，DSE經濟科卷二分數比重有變（見表）。該卷設甲部、乙部和丙部，教育局由2025/26年中四級起，不再要求學生在兩個「選修單元」中選擇其一作答。

教師稱不等於成績封頂5級

有教師表示，按「拉curve」制度，獲評第5級的考生中，最佳約30%人可獲評為5*，最優異約10%人可獲5**，通函指出只答必修部分可獲第5級，不等於「最高可獲第5級」。

中華傳道會劉永生中學副校長兼經濟科主任盧維中昨向本報說，該校成績不俗，不擬放棄卷二選修單元部分，新措施或影響其他組別較低，學生成績較弱的學校，以達至局方讓該批學生集中學習必修部分的原意。

修訂課程內容 學校歡迎

另外，教育局通函亦列出課程內容修訂建議，例如在「國際貿易和金融」課題上，新增學生需要掌握國際收支平衡表的組成部分（經常帳戶、資本帳戶和金融帳戶）。

盧維中歡迎教育局從善如流修訂課程內容，補充現有課程不足，舉例於必修的「宏觀經濟問題和政策」課題中，新增列明學生需要掌握「自然失業率」（包括摩擦性失業和結構性失業）概念。他稱過往教學時，學生未必明白「充分就業」的意思，以為等於零失業率，「其實任何時間總有人在求職，是正常現象」，所以教導失業概念時，須同時教學生自然失業率。翻查現行課程指引，以3部分教導「失業」概念，包括失業的意思、就業不足的意思和失業的代價。