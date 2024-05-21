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2024年5月21日星期二
星笈中文 第132期
DSE經濟科改革 只答必修範圍可獲5級
佛聯會小學推師生禪修 建精神健康安全網
教資會3年規劃 引領達成STEAM修讀人數目標
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課外文言：誇大言辭定軍心
課外文言：參考答案
其人其事：范雍 成也恕敗也恕
文言遷移．百家爭鳴與魏晉風度：中國文化的演化與發展
第二次演化：魏晉抗禮法 入道援儒
延伸閱讀：十六篇指定篇章包含的四家思想
文言遷移．百家爭鳴與魏晉風度：中國文化的演化與發展
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【明報專訊】■西周
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