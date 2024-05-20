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教育

中大深圳畢業禮 袁國勇勉學生保好奇心

【明報專訊】香港中文大學（深圳）昨舉行本科生畢業典禮，港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）在主題演講提到，現時世界各地面對經濟下滑、人口老化及全球氣候暖化帶來的挑戰，相信透過科學及科技可轉危為機，又稱快速適應科技轉變至關重要，鼓勵畢業生保持好奇心，以驅動創新。

袁國勇1981年畢業於香港大學醫學院，他笑說已忘記當年畢業禮由哪位嘉賓演講、講了什麼內容，但相信當年自己心情，或與現時畢業生差不多，都為前路擔憂，包括思考是否找專業範疇有關的工作、應否投身與本科無關的行業、繼續求學或創業。他猶記得，當年讀醫結識的好朋友，曾給予他不少方向和建議。

驅動創新 適應科技轉變

袁國勇說當年在醫學院的畢業試成績出眾，使他有機會到瑪麗醫院受訓，是當年唯一的教學醫院。但有朋友向他提出挑戰，叫他考慮到聯合醫院服務基層和有需要的人，他稍猶豫後，決定改到聯合醫院，一做就數年，形容這決定是塞翁失馬（blessing in disguise），為他學習關懷病人及做傳染病研究打下基礎。

袁國勇提到未來全球面對人口老化、氣候轉變等挑戰，全球暖化擴大蚊子可觸及的範圍，引致疾病進一步傳播，但毋須感到泄氣，他相信隨人類對科學和科技有更深認識，有助化危為機。他舉例，早前有港大醫科生利用AI（人工智能）研發記憶卡片，有助學生溫習和學習，用家遍佈全球，包括知名學府的學生。袁指各行各業都充滿挑戰，但他過去40年的科研工作，令他學會保持好奇心，以驅動創新。

相關字詞﹕畢業禮 香港中文大學（深圳） 袁國勇

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