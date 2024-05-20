水吧做到經理 40年學習不懈獲獎 學打字英文管理培訓 勉中年人一同進修

人稱榮哥的張向榮，日前憶述「由低做起」的心路歷程。他1984年中五畢業後，到一餐飲集團應徵，從此展開10多年的前線工作，由水吧服務生做起，再獲晉升分店經理，1997年獲上司賞識「抽調上寫字樓」，自此負責培訓前線人員。他還記得起初轉崗位，負責發通告給分店，首個挑戰是在電腦打字，「最初幾個月經常請求秘書幫忙，但問得多真的會不好意思」，遂決心學習用電腦及中文輸入法。

其後30多年，榮哥先後進修不同課程，學習管理、培訓職員以至職安健知識，部分以英語上課。他稱，比起課程內容，更困難的往往是理解英文，「要查好多字典，也頗吃力」，試過請了7天年假專心備試。時至今日，榮哥稱進修沒想像中困難，希望勉勵其他中年人一同學習。

表揚終身學習 11年獎勵逾700人

此外，同一集團的助理經理（集團培訓及發展）楊萍萍是「學習體驗獎勵計劃」2022年度得獎者。楊畢業於中大化學系，投身社會後，選擇當時未曾接觸過的人力資源行業，入職後發現自己對行內術語、慣例不甚掌握，遂開始進修。

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，今年獎勵計劃的口號是「陪你去得更遠」 ，希望透過計劃令從業員、獲獎者有機會到世界各地交流和學習，更盼望幫助他們「在學習和事業方面，也可以走得更遠，走得更加亮麗」。

資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在2013年創立，旨在透過資助從業員參與學習活動，加強「終身學習」的信念，明白持續進修可提升知識和技能，「成為行業典範」，歷屆共逾700人獲獎。今年度23個行業納入獎勵計劃，正接受從業員申請，本月31日截止報名。