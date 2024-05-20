明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

水吧做到經理 40年學習不懈獲獎 學打字英文管理培訓 勉中年人一同進修

【明報專訊】常言活到老學到老，好學精神可助人跨過難關，勇於迎接新挑戰。58歲的張向榮中五畢業後便投身餐飲業，入行40年，從前線服務生做起，現為培訓經理。他不忘初入辦公室時慌亂無措，「連用電腦打出自己的名字也不曉得」，鞭策自己終身學習。他近年先後修畢培訓導師專業證書，並獲餐飲業店務管理資歷，「工作上要用到，怎樣也要想辦法學識，日頭沒空就晚上讀」。持續學習的精神，令他成為上年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」餐飲業得主。

人稱榮哥的張向榮，日前憶述「由低做起」的心路歷程。他1984年中五畢業後，到一餐飲集團應徵，從此展開10多年的前線工作，由水吧服務生做起，再獲晉升分店經理，1997年獲上司賞識「抽調上寫字樓」，自此負責培訓前線人員。他還記得起初轉崗位，負責發通告給分店，首個挑戰是在電腦打字，「最初幾個月經常請求秘書幫忙，但問得多真的會不好意思」，遂決心學習用電腦及中文輸入法。

其後30多年，榮哥先後進修不同課程，學習管理、培訓職員以至職安健知識，部分以英語上課。他稱，比起課程內容，更困難的往往是理解英文，「要查好多字典，也頗吃力」，試過請了7天年假專心備試。時至今日，榮哥稱進修沒想像中困難，希望勉勵其他中年人一同學習。

表揚終身學習 11年獎勵逾700人

此外，同一集團的助理經理（集團培訓及發展）楊萍萍是「學習體驗獎勵計劃」2022年度得獎者。楊畢業於中大化學系，投身社會後，選擇當時未曾接觸過的人力資源行業，入職後發現自己對行內術語、慣例不甚掌握，遂開始進修。

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，今年獎勵計劃的口號是「陪你去得更遠」 ，希望透過計劃令從業員、獲獎者有機會到世界各地交流和學習，更盼望幫助他們「在學習和事業方面，也可以走得更遠，走得更加亮麗」。

資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在2013年創立，旨在透過資助從業員參與學習活動，加強「終身學習」的信念，明白持續進修可提升知識和技能，「成為行業典範」，歷屆共逾700人獲獎。今年度23個行業納入獎勵計劃，正接受從業員申請，本月31日截止報名。

相關字詞﹕學習體驗獎勵計劃 資歷架構

上 / 下一篇新聞