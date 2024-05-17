明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中大表揚長年奉獻 養實驗鼠25年 校役獲獎

【明報專訊】在偌大山城上的中文大學，除了師生和研究員日以繼夜做學問，也有賴不同職員打點校務，默默耕耘。中大上月底頒發長期服務獎，得主包括服務25年的馮官妹，她多年來在實驗動物中心擔任校役，負責飼養實驗鼠。

校方刊物《走進中大》昨發文介紹長期服務獎得主的故事，包括在實驗動物中心工作25年的馮官妹。中心按研究需要，飼養幾周至3個月大的小鼠。馮最享受在繁殖小鼠的「種房」做事，她每星期初會換多達300個籠，每日最重要的工作是觀察小鼠健康狀况，確保糧水充足，並要留意出生的小鼠，做好紀錄。

待小鼠出世20日後，馮官妹會安排健康小鼠戒奶，按性別分籠。由於小鼠種類達二三千，要記錄的資料甚多，「做事要細心，比如要把籠蓋好，不然鼠跳出來，分不清品種和哪一籠就麻煩了」。這些小鼠最終要送往實驗室，被問會否覺得殘忍，她淡然道：「牠們的生命，有其價值。」

監工黑雨後舀水護館藏

同獲頒獎的文物館二級監工周炳棠，服務中大35年。校方形容他是「文物的守護者」，負責搬運、擺放大型展品和移動展櫃，以至展廳燈光和冷氣等大小事務。談到難忘的事，周說去年「世紀黑雨」後，道路一開，幾個管理層成員急忙到西翼展廳舀水，保護展藏，他稱文學館長和團隊對文物館的愛，使他印象難忘。

同獲35年服務獎的大學醫務處牙醫曾偉傑說，不少病人都帶住恐懼走入治療室，他不時安撫對方，難忘曾有50歲病人出於畏懼，從沒照護牙齒，要教對方刷牙，並為他分次洗牙，最終治療成功。中大表示今年頒發長期服務獎予286名員工，他們分別效力15、25和35年。

相關字詞﹕香港中文大學 長期服務獎

上 / 下一篇新聞