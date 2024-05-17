中大表揚長年奉獻 養實驗鼠25年 校役獲獎

校方刊物《走進中大》昨發文介紹長期服務獎得主的故事，包括在實驗動物中心工作25年的馮官妹。中心按研究需要，飼養幾周至3個月大的小鼠。馮最享受在繁殖小鼠的「種房」做事，她每星期初會換多達300個籠，每日最重要的工作是觀察小鼠健康狀况，確保糧水充足，並要留意出生的小鼠，做好紀錄。

待小鼠出世20日後，馮官妹會安排健康小鼠戒奶，按性別分籠。由於小鼠種類達二三千，要記錄的資料甚多，「做事要細心，比如要把籠蓋好，不然鼠跳出來，分不清品種和哪一籠就麻煩了」。這些小鼠最終要送往實驗室，被問會否覺得殘忍，她淡然道：「牠們的生命，有其價值。」

監工黑雨後舀水護館藏

同獲頒獎的文物館二級監工周炳棠，服務中大35年。校方形容他是「文物的守護者」，負責搬運、擺放大型展品和移動展櫃，以至展廳燈光和冷氣等大小事務。談到難忘的事，周說去年「世紀黑雨」後，道路一開，幾個管理層成員急忙到西翼展廳舀水，保護展藏，他稱文學館長和團隊對文物館的愛，使他印象難忘。

同獲35年服務獎的大學醫務處牙醫曾偉傑說，不少病人都帶住恐懼走入治療室，他不時安撫對方，難忘曾有50歲病人出於畏懼，從沒照護牙齒，要教對方刷牙，並為他分次洗牙，最終治療成功。中大表示今年頒發長期服務獎予286名員工，他們分別效力15、25和35年。