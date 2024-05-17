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教育

小學人文科教局教材 為林則徐配對白增代入

【明報專訊】小學人文科及科學科將取代常識科，學校9月起可試教。教育局本月更新人文科教材，提供學與教「小貼士」系列，指教導中史內容時，策略包括「提升學生學歷史的興趣」，局方以鴉片戰爭為例，指學生可代入林則徐銷煙，並設計漫畫對白，藉活動了解歷史人物心路歷程，「加強價值觀教育」。

了解心路歷程 加強價值觀

教育局小學人文科最新的「小貼士」系列中，指教師要運用多元化策略，助學生「走進國家歷史，細味家國情懷」，並提升興趣，方法包括歷史戲劇學習或角色扮演，當中可將史事「定格」，呈現某一刻的歷史，讓學生說出歷史人物的心情，並為歷史情境設計對白，局方以鴉片戰爭為例，讓學生設計林則徐等人的對白。

馬鞍山聖若瑟小學9月新學年（2024/25）起，在小一及小四的常識科試教部分人文科及科學科內容。該校常識科主任翁德隆向本報說，人文科不少內容由教師講解，「有些學生會覺得悶，聽完就算」，認為需以更生動、講故事的方式教學，「最好連繫到他們的日常生活」。

翁舉例說，展開宋代歷史的課題時，會以本港地標宋皇臺作切入點，「有些小朋友就會說乘車時經過，見過那座石碑」，又讓學生為岳飛「精忠報國」的故事設計對白，冀引起他們的興趣。

現時人文科未有教科書。翁德隆稱，人文科部分課題觸及《憲法》 和《基本法》等國家安全內容，「編排（教材）時要很謹慎，教師亦有擔心」，他表示會參考教育局為其他科提供的國教資源，同時希望局方提供更多人文科官方教材，「始終過了審，教師會放心一點」。

約20校入「人文科學習圈」

本報向當局查詢多少間小學今年9月起試行人文科及科學科，教育局回覆稱，試行新課程純屬學校自行選擇，局方沒備存數據，但知悉不少學校有意在下學年試教部分內容或學習活動。局方又稱，今學年（2023/24）已開展「小學人文科學習圈」，約20間小學參加，教育局將舉辦經驗分享會，以加強人文科教師的專業交流。

至於改革常識科後，日後人文科和科學科在呈分試佔比為何，教育局指已開始檢視呈分試比重和收集意見，會適時公布安排。

相關字詞﹕常識科 教育局 小學科學科 小學人文科

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