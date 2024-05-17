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教育
2024年5月17日星期五
中華小學堂 第029期
小學人文科教局教材 為林則徐配對白增代入
中大表揚長年奉獻 養實驗鼠25年 校役獲獎
教大明辦課程資訊日 免費接送
生活關鍵詞：吞舟之魚 鯨魚
生活關鍵詞：古人的「鯨」思妙想
作家作法：芙莉蓮的敘事魔法
文化迷因：那天，穿上未來的過去
有價講：如何「做好自己」——不患人之不己知，患不知人也
潮看文史：字的國界
時事中文：大熊貓做外交使者
奇趣中華：觀棋不語真君子
大笑堂：正方形的蛇
奇趣中華：觀棋不語真君子
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【明報專訊】「圍棋」是源自中國的棋類， 中華文化傳統的「四藝」：琴、棋、書、畫，當中的「棋」便是指圍棋。圍棋除了是技藝，也是學習冷靜、專注的好工具，下棋者需要思考，旁觀者也不能出言指點！
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