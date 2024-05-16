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教育
2024年5月16日星期四
常識天下 第316期
宏信書院10中學生 研發人造衛星升空
陳家亮黃秀娟膺歐洲科學院外籍院士
家居狹小 貧童65%近視
公民科教師訪東江縱隊遺蹟
時事懶人包：海濱擬設餐飲設施
影視看文化：校園從來不是天堂
大開眼界：環保署
議題close-up：體育生遠赴非洲 探肯尼亞跑步文化
EMO收件匣：處理分手
中外人物：泰國首相賽塔．他威信
放眼經濟：資源安全
世界之趣：小歌手愛Mariachi
世界之趣：盼唱出自己人生
新聞有常識：旅遊須守禮
新聞有常識．圈一圈：答案
你是誰：「天才」製作人羅PD
新聞有常識．圈一圈：答案
【明報專訊】除第一個，其餘均為不當行為
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