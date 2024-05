【明報專訊】素未謀面的祖父是Mateo López認識墨西哥傳統音樂Mariachi的來源。Mateo姐姐受祖父啓發用小提琴演奏Mariachi,Mateo耳濡目染愛上Mariachi樂器及歌曲旋律,並當上歌手,「盡力成為最好的歌手、樂手(try to be the best Mariachi)」。他說Mariachi歌曲有傷心的,有開心的,內容主要圍繞人生。