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教育

陳家亮黃秀娟膺歐洲科學院外籍院士

【明報專訊】中大醫學院前院長陳家亮和助理院長（發展）黃秀娟今年獲選為歐洲科學院外籍院士，是今年「醫學及獸醫科學」領域僅有來自香港的學者，以嘉許他們在醫學學術領域的傑出成就，及推動醫療和公共衛生的貢獻。陳家亮稱非常榮幸，形容是對其推進腸胃病學研究、知識及創新的一大肯定，冀將榮譽獻給多年來並肩作戰的團隊及合作伙伴。

陳多項研究納歐美臨牀指引

本身為腸胃肝臟科專家的陳家亮主要研究腸胃道出血、幽門螺旋菌、大腸癌預防及腸道微生物菌群應用等範疇，與炎症性腸病及腸道微生態專家黃秀娟於2019年共同成立香港微生物菌群創新中心。

陳家亮在非類固醇消炎止痛藥及亞士匹靈與消化道出血關聯的研究結果，被美國、歐洲及亞太區醫學團體納為臨牀指引，協助醫護為病人制訂治療方案。他近年與研究團隊研發一種以糞便細菌基因偵測瘜肉及早期大腸癌的嶄新技術，並於去年率領多國專家制定臨牀指引，利用「非入侵性生物標誌物」篩查大腸癌。

黃秀娟於2013年將腸道微生物移植技術引入本港，治療可致命的腸道感染疾病，其後研發專利技術，提升腸道微生物移植成效，並與醫管局合作，於全港公院提供相關服務。

歐洲科學院於1988年成立，為具有廣泛代表性的科學、人文和文學學院，現時有逾5500名院士。

相關字詞﹕歐洲科學院 黃秀娟 陳家亮 中大醫學院

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