明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

宏信書院10中學生 研發人造衛星升空

【明報專訊】直資的基督教香港信義會宏信書院10名本地中學生有份設計及製造的小型人造衛星，在西伯利亞成功測試升空，送上31公里空中。總校長林克忠昨向本報說，今次是首有本港中學生製造的人造衛星升空，又稱香港一直為國家的航天事業出力，盼向社會展示「香港是絕對有能力，我們的年輕人亦能做到他們想做的事」。

運行出錯 通宵重新編程

親自帶隊到西伯利亞的林克忠昨說，學生事先在香港編寫程式，到當地運行時卻出現不少錯誤（bugs），憶述有學生要通宵重新編程，亦延後一天升空試驗，所以當發射成功並收到衛星信號時，眾人興奮無比，「因為真的失敗過，學生都以為不會成功，真的失而復得」。他補充，當地科學家奉行「hands-off（不干預）」原則，「做不到就等下一次」，強調整個衛星從構思、編程、組裝至發射等，均由學生主理。

林克忠稱，不少學生的STEAM能力非常出眾，為提供更多機會，他趁去年復活節到當地教學時，與西伯利亞薩哈科學院洽淡項目，「真是膽粗粗地去問，因為對他們（科學院）而言也是第一次」，最終促成兩地合作，指食宿費用均由當地提供，學生只需負責1.2萬元來回機票費用。

有份參與的宏信書院中四生鄧信昶表示，製造衛星期間遇不少難題，需不斷修正編程之餘，亦需因應天氣調整發射的軌迹和數據，才能確保成功升空。中五生李鎵浠稱，自小希望親自參與設計和創造事物，形容有機會親手製造人造衛星「感覺非常奇妙」。

今年擬再到西伯利亞

再射衛星到百公里高軌道

出發前，宏信書院10名學生先參與5個月的線上課程，今年3月遠征西伯利亞，與俄羅斯學生一同製造小型人造衛星，成功將衛星發射至離開地球表面31公里的空中。學生今年11月將再赴西伯利亞，將衛星送上逾100公里高軌道，並開始運作、收集數據，以了解氣候變化對地球環境及自然生態的影響。

上 / 下一篇新聞