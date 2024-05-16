宏信書院10中學生 研發人造衛星升空

運行出錯 通宵重新編程

親自帶隊到西伯利亞的林克忠昨說，學生事先在香港編寫程式，到當地運行時卻出現不少錯誤（bugs），憶述有學生要通宵重新編程，亦延後一天升空試驗，所以當發射成功並收到衛星信號時，眾人興奮無比，「因為真的失敗過，學生都以為不會成功，真的失而復得」。他補充，當地科學家奉行「hands-off（不干預）」原則，「做不到就等下一次」，強調整個衛星從構思、編程、組裝至發射等，均由學生主理。

林克忠稱，不少學生的STEAM能力非常出眾，為提供更多機會，他趁去年復活節到當地教學時，與西伯利亞薩哈科學院洽淡項目，「真是膽粗粗地去問，因為對他們（科學院）而言也是第一次」，最終促成兩地合作，指食宿費用均由當地提供，學生只需負責1.2萬元來回機票費用。

有份參與的宏信書院中四生鄧信昶表示，製造衛星期間遇不少難題，需不斷修正編程之餘，亦需因應天氣調整發射的軌迹和數據，才能確保成功升空。中五生李鎵浠稱，自小希望親自參與設計和創造事物，形容有機會親手製造人造衛星「感覺非常奇妙」。

今年擬再到西伯利亞

再射衛星到百公里高軌道

出發前，宏信書院10名學生先參與5個月的線上課程，今年3月遠征西伯利亞，與俄羅斯學生一同製造小型人造衛星，成功將衛星發射至離開地球表面31公里的空中。學生今年11月將再赴西伯利亞，將衛星送上逾100公里高軌道，並開始運作、收集數據，以了解氣候變化對地球環境及自然生態的影響。