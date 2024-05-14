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教育
2024年5月14日星期二
星笈中文 第131期
教師內地交流無法隨團返港 傳涉召妓 教局：嚴肅處理 要求學校報告
50萬董艾獎學金4大學各4額 須留港或內地兩年
資科辦增撥1.34億 推第二輪奇趣IT識多啲
閱讀篇章：讀書好 好讀書 讀好書
閱讀篇章：〈好讀書〉——周國平
閱讀篇章：參考答案
學習重點：善用對比，正反申論
閱讀篇章．有人認為：「沉默是金。」 你同意嗎？
閱讀篇章．有人認為：「沉默是金。」 你同意嗎？
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【明報專訊】■題目：有人認為：「沉默是金。」 你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。
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教師內地交流無法隨團返港 傳涉召妓 教局：嚴肅處理 要求學校報告
50萬董艾獎學金4大學各4額 須留港或內地兩年
資科辦增撥1.34億 推第二輪奇趣IT識多啲
閱讀篇章：讀書好 好讀書 讀好書
閱讀篇章：〈好讀書〉——周國平
閱讀篇章：參考答案
學習重點：善用對比，正反申論
閱讀篇章．有人認為：「沉默是金。」 你同意嗎？
教師內地交流無法隨團返港 傳涉召妓 教局：嚴肅處理 要求學校報告
50萬董艾獎學金4大學各4額 須留港或內地兩年
資科辦增撥1.34億 推第二輪奇趣IT識多啲
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