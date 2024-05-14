50萬董艾獎學金4大學各4額 須留港或內地兩年

港大理大中大科大生可申請 7月公布得主

王淑英說，每名獎學金得主可獲約50萬元，包括4年大學學費、每年4萬元生活津貼、8萬元交流資助、升學或創業基金10萬元，又指基金首屆預留至少800萬元獎學金，7月下旬公布獲獎名單。

獎學金得主須符合要求（見表），包括學業成績，申請時GPA（成績平均積點）須達3.5（4為滿分）或3.7（4.3為滿分），翌年起要求分別稍降至3.3和3.5，以續領獎學金，王淑英稱亦會考慮學生其他方面有否卓越表現。

稱成立非因移民潮 「初心肩負人才庫角色」

另外，獎學金得主須承諾畢業後留在香港或內地，不少於兩年。王淑英稱留有彈性，學生可海外進修，「希望（得主）將來某年某月有機會返香港（發展）最少兩年」，以回饋社會。

香港經歷社會事件後，掀起移民潮，問到獎學金是否旨在挽留香港人才，王稱移民潮現象並非原因，「初心是相信香港的大學能肩負人才庫（的角色）」，又稱甄選學生時，「不是要同學寫十句：我愛中國或我愛香港」，盼學生展現自己關心國家文化，亦着重對他國文化的好奇，將來願兼容不同文化。

前特首董建華的叔父董兆裕及其妻董艾祖潔離世後，留下遺產成立「董艾教育基金」。基金會董事會成員包括董建華及其弟董建成。王淑英說，數年前與董建華討論，「他深情地關心香港發展、香港教育和香港青年」。王續稱，首屆獎學金只涵蓋4間大學，主要因為這些院校在讀的學生人數較多、屬綜合研究型資助大學，「董先生（對院校選擇）沒特別意願，近日在家休息，我們沒打擾他」。王透露將來擬逐年增加獎學金名額，「甚至加大獎勵的範圍」。