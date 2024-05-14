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教育

教師內地交流無法隨團返港 傳涉召妓 教局：嚴肅處理 要求學校報告

【明報專訊】網傳有中學男教師參加教育局主辦的內地考察團期間，疑因嫖妓被捕。教育局昨晚回覆本報稱，上周三至周六（8至11日）舉行武漢新入職教師內地學習團，如期完結，回程前接獲通知，一名團員「無法隨團回港」；局方嚴肅處理個案，已要求該團員及其任教學校提交報告，會全面審視資料，現階段不進一步評論。

網上討論區「連登」上周六有帖文稱，天水圍一津貼中學的教師參加教育局武漢考察團時，疑因嫖妓被公安拘捕。

新入職教師團 考察武漢學校特色產業文化

翻查教育局「培訓行事曆系統」，局方本月8日舉辦的「新入職教師內地學習團」，為期4天到武漢考察，行程包括參訪當地學校、特色產業、高端科技企業或機構，並進行文化考察；本月25日局方將再率團到武漢。

教局：已與內地院校制定「學員須知」

教育局昨晚回覆稱十分重視隨團教師紀律，已與內地院校就教師內地學習團制定「學員須知」及「學員手冊」，要求學員隨團依期出發及返港，並提醒學員須小心言行，守法守規，局方強調如教師違反專業操守，必定按既定機制嚴肅跟進。

局方去年6月30日發出的通函，指2022年《施政報告》提出，要求公帑資助學校新入職教師、公營學校擬晉升教師必須參加內地學習團，「親身體驗國家的發展」。

今學年截至上月 3940萬用於內地專業交流

根據上月教育局呈交立法會特別財委會文件，局方去年4月至今年2月底共舉辦了28個內地學習團或考察團，逾3000名教師參加，「參加教師對內地學習團給予很高的評價，認為能讓他們對內地不同範疇的發展有更深刻的了解」。教育局指，上學年（2022/23）花約770萬元於舉辦教師內地專業交流計劃，今學年截至上月花約3940萬元。

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