課程雙軌要讀DSE 冀教育政策「鬆綁」

書院高中課程以「創意專業導向課程（CPOP）」為核心，學生可學習四大範疇的知識：表演藝術、電影與錄像、空間研習、設計與視覺傳意，在中六完成畢業創作及DCA單元的進階學習。DCA文憑獲香港學術及職業資歷評審局認可，達資歷架構第3級；前校長許漢榮曾撰文稱，DCA課程足以取代DSE資歷。

甄拔濤指出，書院高中生雙軌並行DSE及DCA課程，惟認為隨着時代轉變，家長想追求為子女度身訂做的教育模式，學生也盼有為自己而設的教學內容，但這與傳統公開試制度「無可避免地產生衝突」。

他相信DSE並非唯一出路，「最理想是，學生想怎樣行條路，我們的社會制度都幫到他，而不是將他綁住」，盼將來政策「鬆綁」。

中六生：傳統校死板

書院本月初舉行開放日，校園一隅是設計與視覺傳意科學生的作品展。參展中六生Miyako介紹作品，她以發夢為主題設計筆記簿，讓人記下夢的內容。計劃到日本升學的她回想幾年前在其他學校完成初中轉入書院的原因，稱傳統學校太死板，書院的高中課程為她提供多個選擇，「可以理解和學新的媒介，在這年紀、在這階段接觸到的事物，新鮮感永遠都不一樣」。