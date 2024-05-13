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教育

談藝術界紅線 盼「沒違法就可做」

【明報專訊】香港兆基創意書院的多媒體劇場等設施一直開放租賃。今年1月底，教育局引用《國家安全：學校具體措施》指引，煞停書院2月外借場地予一個劇團。上月就任的署任校長甄拔濤表示，不論借出學校場地或做教育，希望「沒有違法就可以做」，但若不涉違法的事被阻撓，他盼尚有溝通空間，釋除誤解，「這樣又驚，那樣又驚，就不做？對學生、對社會的利益都受損害，不是好事」。

劇團「小伙子理想空間」早前租用書院場地，擬今年2月公演《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，但導演被指2019年網上發表「不當言論」，書院臨時收到教育局指示，須煞停租場。

說起藝術界「紅線」，甄拔濤引用劇協會長馮祿德說法，希望「沒有違法就可以做」，稱學校會合情、合情和合法地行事，「坦白講紅線都看不見，像紅外線般，我都不知在哪裏，這樣又驚，那樣又驚，就不做？對學生、對社會的利益都受損害，不是好事」。

藝術「搵食艱難」 告訴學生不忌諱

書院多年來孕育學生做有創意的人，如今外在環境轉變，是否仍鼓勵學生投身創作？甄形容學生很聰明，「明白香港正發生什麼事」，稱紅線之外，藝術圈亦「搵食艱難」，「作為老師不要呃他們，現實是這樣，就將現實告訴他們，如果他們仍想做，這就是他們生命追求的事」。

甄拔濤猶記得，甫畢業開始工作後，曾與一個做公務員的舊同學談工作意義，「同學話很羨慕我：你人生有熱愛的事情，我沒有啊」。他認為很難得才找到熱愛的事物，現在難以想像自己不愛看書、看戲和創作，「即使很困難，但都好幸福」。

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