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教育

劇場書院兩邊走 甄拔濤盼學生「跟crew」 上月署任兆基創意校長 盼續鼓勵「人類創作

【明報專訊】以藝術教育聞名的香港兆基創意書院，上月起由著名劇場編劇和導演甄拔濤出任署任校長。甄拔濤上任一個月後接受本報專訪，稱他受到老師感染，自小愛上看戲和閱讀，創作種子也在心中萌芽，加入書院後希望繼續傳承，鼓勵書院的「人類」做創作，又希望讓學生嘗試在本地和海外「跟crew」了解劇場製作。

明報記者 鄧佾文

學生直呼其名 教師逐個見

創校18年的香港兆基創意書院文化獨特，着重平等，大家以「人類」互稱，學生也直呼其名「拔濤」。上任之初，甄拔濤逐一接見書院教師，每人半小時，花了一個月才見完70多人的教師團隊，了解各人故事。他稱，每個教師都「身懷絕技」，舉例電影與錄像藝術的教師黃勺嫚，早前在獨立短片及影像媒體節（ifva）獲獎，她讓學生「跟crew」參與製作，這也讓甄拔濤想到讓學生跟crew，從中一探戲劇世界，帶學生體驗香港、外國的製作。

甄拔濤至今仍不斷創作，活躍於本地和德國劇場，自言劇作風格圍繞「當代劇場」，多寫魔幻寫實類的劇本，全因自小受師長影響，令他愛上閱讀，尤好意大利作家卡爾維諾的小說，現在也喜歡日本小說家村上春樹，「我吸的養分都是這些，你就知道我會寫什麼」。他的英文劇本作品Neometropolis今年1月在德國首演，故事談地球的環境危機。

教書逾10年 活躍德劇場

穿梭劇場和學校多年，甄拔濤自言兩大事業分別是做藝術和做教育。他曾在一間直資中學做教師超過10年，教英文科和電影評論，並到過演藝學院、浸大教戲劇和寫作，亦曾兩度走進創意書院做駐校藝術家，當中在2019年帶領書院人類演出他的劇作《作為隱喻和意象的世界》，稱故事「大橋」是科幻，劇情圍繞「全港19歲以上的人都消失了」。

盼藉個人聯繫 拓升學途徑

作劇講求「有橋」，甄拔濤創作前往往會問自己「正關心什麼議題、想講什麼事」，但他稱做校長的「橋」卻相反，要先了解書院有什麼需要。過往書院只辦高中，幾年前增設初中課程，今學年是首次有6個年級，甄開始思考如何鞏固初中課程，又盼藉個人與德國等歐洲國家藝術界的聯繫，思考可否拓闊學生的升學途徑，並擬恆常邀請不同藝術家到校，舉例8月中有德國著名DJ到訪。

甄拔濤畢業於港大，修讀英國文學學士課程，大學時期開始寫劇本，之後分別在中大和倫敦大學進修，在後者攻讀編劇碩士，另曾任藝發局委員（文學藝術範疇代表）。他以英文劇本《未來簡史》獲2016年德國柏林戲劇節劇本市集獎，是首個華人得主。

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