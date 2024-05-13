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教育
2024年5月13日星期一
智學公民 第091期
劇場書院兩邊走 甄拔濤盼學生「跟crew」 上月署任兆基創意校長 盼續鼓勵「人類創作
談藝術界紅線 盼「沒違法就可做」
課程雙軌要讀DSE 冀教育政策「鬆綁」
公民點對點：阿里伙娛界 50億振港藝
公民點對點：港產片復興路遙遙
解讀關鍵詞：太空競賽Space race
快問快答：1823政府一線通服務
法治教育：終審權
答案
公民挑戰題
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趣學STEAM：天網運輸環保城
趣學STEAM：磁力吸貨上天幕
新聞解碼：污水產生有害氣體
科學家的故事：數學提高解難效率
公民挑戰題
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【明報專訊】■題目1 香港社會的多元文化特徵
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劇場書院兩邊走 甄拔濤盼學生「跟crew」 上月署任兆基創意校長 盼續鼓勵「人類創作
談藝術界紅線 盼「沒違法就可做」
課程雙軌要讀DSE 冀教育政策「鬆綁」
公民點對點：阿里伙娛界 50億振港藝
公民點對點：港產片復興路遙遙
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