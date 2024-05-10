港大醫科見習課改制 5年級任助理實習醫生

增8周癌症醫學培訓

現時港大醫科生自四年級起要經歷3輪見習課程，四年級參與27周見習課程，五年級參與24周，兩者同樣涵蓋內科、外科及其他專科知識。課程調整後，今年10月起，見習課程將整合成48周的「基礎見習培訓」，即16周內科、16周外科、8周生命周期及8周癌症醫學。至於原本的第三輪，涉急症醫學、精神科等專科知識的見習課程，將改為49周的「助理實習醫生培訓」，首批助理實習醫生將在2026年1月誕生，李珮華稱學生將提早一年成為臨牀團隊一員。

李珮華指出，以往醫學生在四年級學一遍內、外科，五年級再學一遍，病種亦相似，加上輪轉時長較短，「（學生）可能驚魂未定，又要學一些新的事物」，整合後學習體驗會更好。她又稱本港人口持續老化，料未來患癌人數增加，故將原本分散各科的癌症治療，統整為8星期，讓學生了解各專科如何合作治療患癌病人。

此外，港大醫學院前院長梁卓偉曾承諾75%學額經聯招（JUPAS）取錄，但去年已是連續8年不達標。李珮華昨未正面回應會否降低目標，稱學業成績優異亦反映學生有自我要求，學習態度良好，是從醫重要特質。