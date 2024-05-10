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教育

中大中文系致歉 認文集缺授權 全系列停售 梁莉姿：感被尊重，聯署終止

【明報專訊】中大中國語言及文學系出版的學生作品集《吐露滋蘭（第三輯）》被指未獲作者授權，約百名校友日前聯署要求交代。系方昨日致歉，承認作品集未取得所有作者的正式授權，稱正安排書中作者簽署書面授權。聯署發起人之一、作家梁莉姿樂見系方主動道歉，認為事件已告一段落，昨晚宣布終止聯署行動；她在社交網站稱與其他聯署發起人對系方回應喜出望外，「感覺被尊重」。

「版權意識確有不足」

系方：聯絡所有作者索授權

中大中文系昨日發稿回應事件，承認《吐露滋蘭（第三輯）》出版前未取得所有作者的正式授權，會深切檢討事件，並即時停止公開銷售《吐露滋蘭》系列，「誠摯向受此事困擾之作者致歉」。系方稱正聯絡書中所有作者簽署書面授權，亦歡迎系列之前兩輯的作者與系方聯繫。

《吐露滋蘭》系列由中大中文系自費出版，系方表示旨在輯錄優秀課堂習作及公開比賽得獎作品，彰顯學生創作成績，非以營利為目的，「基於原初結集之用意，在版權意識上確有不足之處」，承諾日後出版同類作品集，必先徵求作者同意及知會出版詳情，認真處理授權事宜。

約100名中大中文系校友日前聯署，要求系方交代事件原由，發起人之一、作家梁莉姿昨晚宣布終止聯署。她向本報表示，系方回應能平衡和滿足各方期望，有釋出誠意，「我們都相當滿意」。她稱系方暫未聯絡她簽署書面授權，但相信在所有作者授權前，作品集不會再流通。

「這幾年清楚被漠視滋味」

梁：對回應欣喜感動

梁莉姿又稱，現時的社會狀况下「原本覺得表態不代表有成果，亦不期望有反響、有回應」，感謝仍願意關注事件、支持聯署的人，形容事件已告一段落，她亦「鬆一口氣」。她續指，發起聯署並非要與系方為敵，僅希望知道系方如何處理，「可能系方一直有跟進，但我們無從得知」，盼日後能提高透明度。

梁昨晚在社交網站稱，與其他聯署發起人對系方回應「喜出望外，非常欣喜感動」，感到被尊重。她說，感動仍有很多人聯署，「因為這幾年，我們都太習慣陰天，太習慣一切努力最終都是徒勞的挫敗，太了解表態帶來的風險，太清楚被漠視的滋味」。

《吐露滋蘭（第三輯）》今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠彙編，輯錄54名校友所寫的71篇優秀學生作品，惟多名作者稱對作品出版毫不知情，從未授權。中文大學出版社上月已將該書下架。

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