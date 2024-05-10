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教育
2024年5月10日星期五
中華小學堂 第028期
中大中文系致歉 認文集缺授權 全系列停售 梁莉姿：感被尊重，聯署終止
浸大伙中環街市辦展 虛實間感受老店滴噠
港大醫科見習課改制 5年級任助理實習醫生
名家學堂：再見小王子
名家學堂：仰望小王子的想像飛行
新書試閱：《我是一個正常人嗎：兩世紀以來對於正常人的追索，以及正常人為何不存在》
寫作立意庫：除了時間，我們還失去了自己
博看世界：從大埃及博物館 回看歷史全貌
有價講：父母恩，勝萬金——談孝親
時事中文：小學生遭質疑請槍
考考你答案
奇趣中華：名師出高徒
語文小錦囊：魯迅的第一個師父
講故事：機械人和算術村
時事中文：小學生遭質疑請槍
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【明報專訊】上海有一小學生參加創科比賽獲獎，卻遭質疑作品出自他人之手，是「請槍」行為。
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中大中文系致歉 認文集缺授權 全系列停售 梁莉姿：感被尊重，聯署終止
浸大伙中環街市辦展 虛實間感受老店滴噠
港大醫科見習課改制 5年級任助理實習醫生
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