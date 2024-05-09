侵權爭議 中大：專責委會跟進，中文系今覆作者

暫11作者93校友聯署

涵韓麗珠關天林

《吐露滋蘭（第三輯）》共輯錄54名校友所寫的71篇文學創作，截至昨夜11時，有11名涉事文章作者發起或響應公開聯署，佔總數逾20%。近百名參與聯署者亦包括中大中文系兼任講師、本地作家韓麗珠，以及文學雜誌《字花》前主編關天林等。

中大昨日回覆本報稱高度重視校友意見，已交專責委員會跟進，今天將以電郵正式答覆涉事文章作者，又表示涉事文集《吐》上周已經停售。至於出版文集成本及收益、會否回應聯署訴求或就事件道歉等，校方未有回覆。

涉事文章作者、本地作家梁莉姿上周一（4月29日）在社交網站發帖，稱《吐》輯錄其小說〈貪生〉，但她事前不知情亦不曾授權。她其後與中大中文系私下交涉不果，本周一聯同10名校友發起公開聯署，表示對學系逕自出版及販售學生作品「深感震驚、失望及不可理解」，批評系方至今不曾主動交代實情，也沒主動聯絡受影響作者。