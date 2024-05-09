婆婆上堂 學與自閉孫同跑同跳 跨代照顧原不懂相處 笑言今變黐身

傳統教育方法沒用 怕去人多地方

外孫出生不久，蘇女士便察覺他常自顧自地玩得投入，旁人逗趣亦不作反應，遂與家人商討安排外孫做各項檢查，最終確診ASD。其後，女兒和女婿不再只倚賴外傭照料外孫，蘇女士便順勢分擔照顧重任，現時每逢周一至四負責看顧接送。她說經常不懂與外孫相處，「用回教女的傳統方法，即給予指令、要他做事」，但徒勞無功。

蘇女士不時陪外孫外出，游走港九新界，途中受盡冷眼。她憶述，外孫偶爾會突然在交通工具尖叫大哭，曾有乘客要求他們下車；外孫亦試過在餐廳突然將桌上食物全掃落地，她形容每次均無計可施，「只能等他自行平復」。每次外出，蘇女士都害怕，「多人、要排隊的地方真的不敢去」。

世衛參與設計 惠及逾800照顧者

「跨代」照顧ASD孩子，對蘇女士是莫大挑戰。她去年報讀東華三院提供的「星語童遊」課程，同組另外幾個家長均育有自閉症譜系障礙、發展遲緩或障礙的幼兒。她們說，透過課程學會與孩子「同步」，例如與孩子玩耍時，大人要跟隨孩子的玩法。

蘇女士現在學會與外孫相處之道，「放下婆婆的身分，做回小朋友，他跳與他一同跳，他跑便與他一同跑」，笑言現在外孫變得「黐身」，有時更抱着她。

「賽馬會喜伴同行計劃」2018年將世衛（WHO）有份設計的「星語童遊」親子技巧訓練課程引入本港，現由東華三院及香港基督教女青年會提供課程，供2至6歲懷疑或確診有自閉症譜系障礙、發展遲緩或障礙的幼兒之家長報讀，至今已經惠及逾800名主要照顧者。