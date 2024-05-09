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教育
2024年5月9日星期四
公民學堂 第064期
婆婆上堂 學與自閉孫同跑同跳 跨代照顧原不懂相處 笑言今變黐身
侵權爭議 中大：專責委會跟進，中文系今覆作者
學校借場辦體育活動 增國安條款規管
時事懶人包：「監考易」故障停用
放眼中國：「國民零食」
大開眼界：懲教署
知識寶庫：Web3應用廣港冀成行業樞紐
綠色生活：可持續消費
綠色生活：參考答案
放眼經濟：公司所有權
世界之趣：兒童圖書周
世界之趣：閱讀「沒規則」
新聞有常識：中國航天工程
奇妙大自然：守護生態的蜜蜂
綠色生活：參考答案
【明報專訊】1.是
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