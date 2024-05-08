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教育

蔡若蓮率大專院校團上京交流

【明報專訊】教育局長蔡若蓮今日（8日）率領香港高等院校代表團赴北京，為期3天。團員包括教育局常任秘書長李美嫦、8間資助大學及13間可頒授本地學位的自資院校和演藝學院的校長或代表，以及教資會主席雷添良、研資局主席唐偉章、自資專上教育委員會主席陳兆根。有隨團訪京的院校校長昨向本報說，今次訪京團是「史上首次那麼齊人」。

訪港澳辦國家教育部等

政府昨發稿提到，代表團行程包括拜訪國務院港澳事務辦公室、國家教育部和國家科學技術部，參觀科研機構和企業，以及到當地大學參與交流活動。蔡若蓮將在本周六（11日）出席在國家教育行政學院舉行的「香港晉升教師內地學習團結業典禮」，同日下午返港。

按自資專上教育委員會資料，可頒授本地學位的自資院校包括都會大學、恒生大學、樹仁大學、聖方濟各大學、東華學院、港專學院、香港珠海學院。

另外，立法會昨上載特別財委會補充文件，有議員查詢「全方位學習津貼」過去3年平均每學年發放9億元資助金，「優質教育基金」向中學和小學分別撥款7500萬元和7900萬元，教育局會否檢討學生有否從計劃提高國民身分認同及國家安全意識。

教育局書面答覆提到，學校可因應校情，靈活運用「全方位學習津貼」於不同學習領域和課程範疇，包括國民教育，為學生組織更多體驗學習活動。至於「優質教育基金」，已將正面價值觀納入優先主題，包含國民身分認同；又指局方今學年（2023/24）起每年最少到50間學校做「國民教育重點視學」，了解學校在推廣國民教育工作方面的表現 ，並提供改善建議，以促進學校持續發展。

相關字詞﹕國民教育 北京 教育局 蔡若蓮

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