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教育

IB考生默錄試題放網站 國際文憑組織查跨時區作弊

【明報專訊】本港部分直資中學或國際學校開辦的國際文憑大學預科課程（IBDP），近日展開考試。國際文憑組織（IBO）日前發聲明指，發現少數學生參與「跨時區作弊」（time zone cheating），即有完成考試的考生憑記憶將試題放上社交網站，供其他時區未開考學生查看題目，IBO稱已即時調查事件。

IBO稱查出源頭 或DQ禁重考

全球各地正按所屬時區舉行IBDP考試。在美國論壇Reddit及通訊軟件Telegram，有不少人討論IB各科試題。《南華早報》日前報道，有泄露於網上的IB試題和答案被下載逾4.5萬次。

IBO上周六（4日）發聲明，指沒證據顯示作弊普遍，又提到其學術誠信政策嚴禁學生參與「跨時區作弊」。IBO稱已確認作弊活動源頭，當確認涉事學生身分時，會再展開正式調查，涉事學生的考試可能不獲評分或評級，亦不獲發文憑，或禁止重考。IBO續稱，全球各地IB學生均努力準備考試，務求達最高學術標準，正採取積極措施確保餘下考試不受影響。

去年本港36校報考 23人滿分

翻查資料，本港去年有36間學校報考IBDP，全港至少23人取45分滿分成為狀元，佔全球179人的12.8%。英基學校協會轄下學校、拔萃男書院、聖保羅男女中學等均有開辦IB課程。

相關字詞﹕作弊 國際文憑大學預科課程

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