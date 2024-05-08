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教育

百億撥6校15項目 城大宿舍提早入伙

【明報專訊】今年9月起8間資助大學獲准收更多非本地生，宿位供應備受關注。6間宿位不足的大學，共獲批逾百億元「宿舍發展基金」，興建15個宿舍項目。立法會特別財委會文件顯示最新進度，有10個項目已展開工程，4個已完工，1個尚未動工。其中城大馬鞍山白石學生宿舍，學生最快今年暑假入伙，較原定2025年12月落成提早，校方指採用組裝合成建築技術（MiC）可縮短工期。

城大獲基金資助兩個宿舍工程項目，其一是位於馬鞍山白石提供2168個宿位的項目，獲14.5億元資助；立法會特別財委會文件所示，截至去年12月，項目目標今年4月完工，較去年中預料2025年12月落成，大幅提前。城大回覆，MiC技術可減少建築廢料及縮短工期，並盡量減低對鄰近社區的影響。城大另一九龍塘達康路的宿舍項目則獲9.9億元資助，將提供999個宿位，料2027年10月完成。

浸大「舍堂村」夏天啟用

浸大「CARE舍堂村」項目今年3月完工。浸大回覆，預計今年夏天起陸續啟用，指校內現有舍堂提供約1700個宿位，舍堂村落成後，部分現有舍堂將分階段做為期兩年的維修及翻新工程，之後全校總宿位將增至3400個。

另外，基金資助的個別宿舍項目延期。當中提供938個宿位，獲6.3億元資助的港大「西苑學生宿舍」，原定本月完工，最新文件顯示預計今年12月完成。港大回覆稱，西苑工程2020年11月展開，「工程期間遇上不少挑戰」，校方稱會全力以赴，視乎工程進度檢視完工日期。

獲基金9.5億元資助的科大「學生宿舍10-13座」項目，將提供1551個宿位，原定今年1月完成，最新顯示目標今年8月完工。科大表示，預計將於今年內完成宿舍項目並陸續開放。

非本地生取錄上限倍增

浸大料宿位更緊張

中文大學獲基金資助6個項目，當中一個已完成，4個已展開工程，「第39區學生宿舍」未動工。中大回覆稱，項目的前期準備工作「正順利進行中」，已獲屋宇署批准，料2027年中完工。

今年9月起，8間資助大學取錄非本地生上限，倍增至佔核准學額40%。本報向各校查詢如何騰出更多宿位，浸大預期宿位供應將更緊張，會透過不同方案滿足需求；中大稱，「正在模擬額外非本地學生對校園基礎設施的影響」。理大稱，目標2027年下半年完成何文田和九龍塘兩宿舍項目，料新宿舍「有助吸引優秀的非本地學生就讀」。

教大稱非本地生上限放寬安排，不影響現行的住宿政策。嶺大稱正積極檢視住宿需求。

相關字詞﹕城市大學 宿舍 大學

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