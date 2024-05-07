梁莉姿：盼引起討論 釐清學生版權

涉侵權的學生文集《吐露滋蘭（第三輯）》收錄共71篇學生創作，大多數作品均曾參賽並得獎，包括梁莉姿筆下的小說《貪生》。梁莉姿稱，在學期間競逐文學獎時，較多考慮「贏了就有萬五或萬八元，或者會有一種reputation（聲望）」，卻不甚掌握參賽條款，相信不少涉事作者也「很迷糊、很困惑」，「中文系說學生以學系名義參賽，（學系）就不需要授權、就有權出版，是否真的呢？法律依據又是什麼呢？」

曾在港出版小說及詩集的梁莉姿，2021年赴台灣升學，先後在當地出版小說集《日常運動》及《樹的憂鬱》。她表示，以往在港寫作、出版時，對作品版權歸屬儼如「零認知」，直至與台灣出版社簽約，發現他們會清晰訂明出版權期限等細節，才逐漸建立版權意識，「對方甚至說我可以爭論，當時我也頗驚訝，因為在香港出版時，是沒有這麼（仔細）」。

指台灣學生較了解作品版權

與香港相比，台灣的文學獎數量眾多。梁莉姿稱，不少台灣學生都會留意文學獎的章程，對每項比賽或者出版作品、刊物版權歸屬都很清楚，她憶述，曾有同學發現有文學獎的版權使用條款不合理後，公開事件向主辦方施壓，迫使主辦方修訂，「覺得很了不起」，「原來作者可以很有自主意識，即是『我要保障我的權益，我也很熟悉我的權益是什麼』」。